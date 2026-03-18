В России ожидают появления жалобщиков на коллекторов

После появления на «Госуслугах» сервиса для жалоб на коллекторов могут проявиться так называемые латентные жалобщики, которые раньше не обращались с претензиями. Об этом «Газете.Ru» заявила кандидат юридических наук, преподаватель Института международных экономических связей, член Ассоциации юристов России Людмила Биткова.

«Благодаря сервису могут проявиться так называемые латентные жалобщики, которые раньше не обращались с претензиями. Это позволит получить более полное представление о сложившейся практике взыскания долгов», — считает Биткова.

По ее словам, новый сервис в целом направлен на повышение качества и эффективности госуслуг, а также на упрощение получения оперативной обратной связи от граждан. При этом число обращений, вероятно, вырастет, поскольку запуск такого инструмента расширяет возможности для жалоб со стороны должников, считает юрист. По ее словам, основное недовольство граждан обычно связано с нарушением правил общения со стороны коллекторов и кредиторов.

«Речь идет о навязчивых контактах и беспокойстве в любое время суток. Многие россияне считают такое поведение недопустимым и воспринимают его как ущемление своих прав, поэтому внимание законодателя к регулированию этой сферы неслучайно», — отметила Биткова.

Эксперт добавила, что риски злоупотреблений со стороны самих заявителей можно снизить, если четко прописать порядок подачи жалоб. По мнению Битковой, особенно важно заранее определить основания для отказа в рассмотрении обращений — например, в случаях, когда в них содержится ненормативная лексика, недостоверные или порочащие сведения. При этом юрист подчеркнула, что рост числа споров не означает автоматического увеличения судебных разбирательств. По словам юриста, развитие конфликта будет зависеть от целого ряда факторов, включая размер долга и финансовые возможности сторон. Поэтому Биткова призвала проработать вопрос более активного использования медиации на досудебной стадии.

