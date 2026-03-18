Зеленский рассказал, где США предлагают провести переговоры по Украине

Abdul Saboor/Reuters

США из-за конфликта в Иране предлагают провести переговоры по урегулированию украинского кризиса на своей территории. Об этом в интервью Би-Би-Си рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского президента, Киев согласен на предложение США, однако российская сторона якобы категорически не хочет ехать в Америку.

«Американская сторона из-за этой войны в Иране сказала, что готова принять обе стороны в Америке. Мы подтвердили свое участие, но россияне против встречи в США. Поэтому мы пока пытаемся фокусироваться на Америке, предлагая дату и место. Украина поддержит любую дату и любое место, но точно не в России», — отметил Зеленский.

Также в интервью Зеленский подчеркнул, что украинская и российская переговорные группы ежедневно общаются с американцами, несмотря на войну в Иране. При этом президент заявил, что у него есть «плохое» предчувствие касаемо влияния конфликта в Иране на мирные переговоры, так как встречи постоянно откладываются.

15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мирных переговорах по Украине наступила пауза из-за войны в Иране. Также газета The Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп постепенно теряет интерес к урегулированию украинского конфликта.

17 марта СМИ сообщили, что Турция заявила о готовности принять переговоры по Украине, это подтвердил и министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

Ранее Зеленский назвал «Санта-Барбарой» ситуацию с переговорами по Украине.

 
