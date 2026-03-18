В Краснодаре после атаки БПЛА выявили повреждение почти двух десятков машин

Почти два десятка автомобилей в Краснодаре получили повреждения в результате падения обломков сбитых украинских дронов. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) рухнули в Центральном округе, повредив стену и остекление частного дома. Также на парковке одного из расположенных здесь отелей были повреждены семь машин.

«В Прикубанском округе в результате падения фрагментов БПЛА повреждена кровля многоквартирного дома, разрушен балкон и повреждена одна из квартир. Около 10 автомобилей посекло осколками», — говорится в заявлении.

Предварительно, никто из людей не пострадал. В настоящее время на местах работают сотрудники экстренных и специальных служб.

В ночь на 18 марта в воздушном пространстве Краснодарского края сбили 42 украинских дрона.

Как рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов, всего было две волны атак БПЛА. Во время первой беспилотники попали в три жилых дома, обломки повредили линию электропередачи и медицинский центр. Один человек получил несовместимые с жизнью ранения. В ходе второй волны над городом произошло около 10 взрывов. Telegram-канал Mash написал, что один из летательных аппаратов упал рядом с пятизвездочным отелем «Марриотт».

Ранее в Ленинградской области отразили атаку украинских дронов.

 
