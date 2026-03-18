Россиянам рассказали, сколько дней отпуска требуется для полноценного восстановления

Для полноценного восстановления людям требуется месяц отпуска, этого времени достаточно для перезагрузки. Об этом «Москве 24» рассказала психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

Она отметила, что первые три-пять дней отдыха люди еще живут рабочими моментами, на что влияют и коллеги, которые могут писать или звонить по своим вопросам. Только после этого срока сотрудник начинает абстрагироваться и полноценно отдыхать, подчеркнула эксперт. Неделю-полторы можно будет потратить на то, чтобы выспаться, расслабиться, встретиться с близкими, а далее — включается любознательность и реальная потребность в какой-либо активности.

«Мозг начинает требовать чего-то нового, и самое время его этим обеспечить. Есть минимум две недели для того, чтобы сделать то, чего давно хотелось: посетить интересные места, совершить восхождение в горы, освоить какое-то хобби. Это даст максимальное количество позитивных эмоций», – отметила Наумова.

Психолог отметила, что такой длительный отдых позволит прислушаться к себе и многое переосмыслить.

Клинический психолог Валерия Амелина-Прилепская до этого говорила, что желание быстрее влиться в рабочий процесс после отпуска грозит большим стрессом и эмоциональным выгоранием, которое может настичь уже в конце первой трудовой недели. Чтобы избежать этого, важно относиться к возвращению на работу спокойнее и бережнее, а также готовиться к этому заранее.

Ранее психолог объяснила, почему после отпуска появляется усталость.

 
