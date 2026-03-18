В Иране заявили, что гибель Лариджани не изменит политическую систему Ирана

Гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани не окажет влияния на стабильность политической системы страны, которая прочна и устойчива. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам дипломата, наличие или отсутствие отдельной личности не способно поколебать политструктуру Ирана.

Аракчи добавил, что в системе нет фигуры важнее, чем верховный лидер, но даже после гибели Али Хаменеи всё продолжило функционировать.

17 марта Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти. Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Тегеран заявил, что Лариджани умер в результате удара, ответственность за который несут США и Израиль. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

