Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Иране заявили, что гибель Лариджани не изменит политическую систему Ирана

Ааркчи: гибель Лариджани не окажет воздействия на политическую систему Ирана
Sha Dati/Global Look Press

Гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани не окажет влияния на стабильность политической системы страны, которая прочна и устойчива. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам дипломата, наличие или отсутствие отдельной личности не способно поколебать политструктуру Ирана.

Аракчи добавил, что в системе нет фигуры важнее, чем верховный лидер, но даже после гибели Али Хаменеи всё продолжило функционировать.

17 марта Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти. Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Тегеран заявил, что Лариджани умер в результате удара, ответственность за который несут США и Израиль. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жесткую месть за убийство секретаря Совбеза Лариджани.

 
Теперь вы знаете
Почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году. И как всех хакнуть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!