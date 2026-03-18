Краснодар второй раз за ночь атакуют дроны, слышны взрывы

Мэр Наумов: после удара по домам в Краснодаре началась вторая волна атак дронов
Краснодар второй раз за сутки подвергся атаке беспилотников. В центральной, южной и западной частях города слышны взрывы, сообщил мэр города Евгений Наумов.

По его словам, средства ПВО контролируют ситуацию и при необходимости отражают атаки — именно с этим связаны громкие звуки. Он призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

По данным Telegram-канала Mash, один из беспилотников упал рядом с пятизвездочным отелем «Марриотт», после чего произошел мощный взрыв и над районом поднялся дым. Сообщается, что атака продолжается около шести часов.

Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT пишет, что во время второй волны над городом прозвучало до 10 взрывов, в том числе в районе ранее поврежденного дома. Очевидцы утверждают, что новая атака началась около пяти утра и продолжается.

Во время первой волны беспилотники попали в три жилых дома, в одном из них начался пожар, который оперативно потушили. В Юбилейном микрорайоне обломки повредили кровлю медицинского центра и линию электропередачи. Возник пожар. В микрорайоне частично отключилось электричество. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, одного человека спасти не удалось.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.

 
