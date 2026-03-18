Европейскому союзу (ЕС) придется на практике признать территориальные уступки Украины в пользу РФ, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом пишет газета Iltalehti.

По его словам, региональное содружество никогда не признает, что новые регионы России де-юре являются ее частью.

«На практике, де-факто, все может быть иначе», — добавил глава государства.

Также он обратил внимание, что ЕС необходимо проявлять большую гибкость как во внутренней, так и во внешней политике. Только так союз сможет уследить за изменениями в мировом порядке, пояснил Стубб.

16 марта специальный представитель президент РФ Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что большинство жителей Украины согласились бы на территориальные уступки ради завершения конфликта. Он сослался на результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, и назвал их «хорошей новостью для мира». Согласно опросу, 61% украинцев готов поддержать мирное соглашение, включающее территориальные уступки в пользу России и гарантии безопасности.

