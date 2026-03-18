Мошенники начали пугать россиян «проверками ФНС»

РИА Новости: мошенники звонят от имени ФНС и требуют оплату по QR-коду
Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками центрального аппарата Федеральной налоговой службы, и требовать деньги под предлогом проверки счетов. Об этом РИА Новости сообщили эксперты компании Angara Security.

По их данным, злоумышленники звонят с городских номеров, создавая видимость официального обращения. Во время разговора они утверждают, что при камеральной проверке якобы выявлен оборот средств, превышающий официальные доходы.

Для «решения проблемы» жертве предлагают явиться в подразделение ФНС с банковскими выписками, а также оплатить «задолженность» по QR-коду, который отправляют по почте или в мессенджере.

Эксперты напомнили, что декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год необходимо подать до 30 апреля, а камеральная проверка длится три месяца. Уведомления о ее ходе и результатах поступают в личный кабинет налогоплательщика.

Специалисты подчеркнули, что сотрудники центрального аппарата ФНС не работают напрямую с физическими лицами по вопросам их задолженностей. Все данные о налогах доступны только на портале «Госуслуги» и в личном кабинете на сайте ФНС.

Любые звонки с требованием срочной оплаты, как отмечают эксперты, следует воспринимать как мошенничество.

Ранее мошенники нацелились на аккаунты россиян в ИИ-сервисах.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!