Жителя Забайкалья задержали за комментарии об атаках ВСУ

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, он участвовал в обсуждениях в Telegram-группах антироссийской направленности и публиковал комментарии, в которых оправдывал действия спецслужб Украины, включая ракетные удары по жилому дому в Белгородской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности с использованием интернета. Максимальное наказание по ней составляет до семи лет лишения свободы.

В ФСБ уточнили, что операцию проводили совместно с управлением по Восточному военному округу, следственные действия продолжаются.

Также ведомство опубликовало оперативную съемку задержания мужчины на улице.

До этого жителя Челябинска приговорили к 5,5 года лишения свободы, признав виновным в пропаганде и призывах к осуществлению террористической деятельности. По данным следствия, мужчина через информационно-коммуникационные сети занимался пропагандой и призывал к терроризму, пытаясь склонить и вовлечь новых участников в деятельность террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России), запрещенной Верховным судом РФ.

Ранее суд заочно приговорил украинского блогера к 6,5 года колонии в России.