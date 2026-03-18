Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Жителя Забайкалья задержали за комментарии об атаках ВСУ

ФСБ задержала жителя Забайкалья за комментарии о ракетных ударах
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, он участвовал в обсуждениях в Telegram-группах антироссийской направленности и публиковал комментарии, в которых оправдывал действия спецслужб Украины, включая ракетные удары по жилому дому в Белгородской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности с использованием интернета. Максимальное наказание по ней составляет до семи лет лишения свободы.

В ФСБ уточнили, что операцию проводили совместно с управлением по Восточному военному округу, следственные действия продолжаются.

Также ведомство опубликовало оперативную съемку задержания мужчины на улице.

До этого жителя Челябинска приговорили к 5,5 года лишения свободы, признав виновным в пропаганде и призывах к осуществлению террористической деятельности. По данным следствия, мужчина через информационно-коммуникационные сети занимался пропагандой и призывал к терроризму, пытаясь склонить и вовлечь новых участников в деятельность террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России), запрещенной Верховным судом РФ.

Ранее суд заочно приговорил украинского блогера к 6,5 года колонии в России.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!