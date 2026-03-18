Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач перечислила продукты, которые помогут подготовиться к экзамену

Shutterstock

В период подготовки к экзаменам ученикам важно добавлять в рацион жирную рыбу, яйца и тыквенные семечки. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, это «топливо» для мозга, чтобы он быстрее усваивал информацию. Так, жирная рыба, например, скумбрия, сельдь, лосось, содержит омега-3 жирные кислоты, которые способствуют ускорению мыслительного процесса и улучшению памяти. Яйца — источник холина, который участвует в синтезе нейромедиатора ацетилхолина. Последний играет роль в поддержании когнитивных функций.

Кроме того, врач призвала давать детям цельнозерновые продукты для получения глюкозы.

«Особенно важно получать сложные углеводы, которые медленно расщепляются и дают энергию на 3–4 часа, обеспечивая стабильную работоспособность. Они содержатся в крупах, макаронах из твердых сортов пшеницы, цельнозерновом хлебе», — сказала Писарева.

Тыквенные семечки являются источником цинка и магния, которые нужны для улучшения памяти, снятия напряжения и улучшения сна.

Нутрициолог, валеолог, терапевт Надежда Чернышова до этого говорила, что сложные углеводы, включая каши, картофель и цельнозерновые макароны, помогут поддержать умственную активность и снять стресс перед экзаменом, если съесть их на ужин. По ее словам, это будет способствовать тому, что глюкоза будет усваиваться медленнее, и мозг будет сохранять работоспособность во время сна.

Ранее врач перечислила ошибки школьников, повышающие стресс перед экзаменами.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!