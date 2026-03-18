Россиян предупредили об опасности эмоционального давления мошенников

В основе одних из самых распространенных схем мошенников лежат эмоциональное давление и злоупотребление доверием жертв. Однако даже в таких случаях россияне могут вернуть свои средства. Об этом газете «Известия» рассказала начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

По словам эксперта, россияне могут вернуть деньги через суд, если им удастся доказать факт мошенничества.

Юрист подчеркнула, что в этом вопросе главным элементом становится сбор доказательств. В качестве подтверждений можно использовать записи разговоров, на которых слышно, кто и с какой целью обращается, а также записи с камер наблюдения, установленных в общественных местах или подъездах. Немаловажную роль сыграют и показания свидетелей, а также данные получателя средств и информация о способе перевода.

«Если вы стали свидетелем ситуации, в которой, как вам кажется, мошенник под видом доброго дела вымогает деньги, напрямую вмешиваться не рекомендуем, это может быть опасно. Конфликт может перерасти в физический ущерб телу и имуществу. Не исключено и наличие сообщников «на подхвате» поблизости», — предупредила эксперт.

Она посоветовала попытаться зафиксировать происходящее или сразу обратиться в полицию. Однако если средства уже были переведены, пострадавшему важно быстро подать заявление.

По словам юриста, проверка информации может быть затруднена из-за эмоционального давления. В этом случае жертва имеет право запросить подтверждающие данные, например, фотографии, документы или данные о медицинском учреждении. Для проверки стоит самостоятельно обратиться в организацию по официальным контактам.

