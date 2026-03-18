Захарова оценила заявление Трампа о скорой отставке Макрона

Слова президента США Дональда Трампа о скорой отставке французского лидера Эммануэля Макрона приводят к мысли о повторении в его адрес венесуэльского или иранского сценария. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат задалась вопросом, захотят ли в Соединенных Штатах устранить Макрона, как это было сделано с руководителями Ирана и Венесуэлы. По мнению Захаровой, это главный вопрос, которым задавался действующий французский лидер.

17 марта Макрон в ходе национального Совета по обороне заявил, что «Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию Ормузского пролива в сегодняшних условиях». Трамп, услышав это заявление Макрона, предрек ему скорую отставку.

Очередные президентские выборы во Франции состоятся в апреле 2027 года. Макрон не может в них участвовать, поскольку он побывал на посту главы государства два срока подряд.

Ранее в США заявили, что Макрон «никому не нужен».