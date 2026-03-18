Российские банки ужесточили выдачу автокредитов

«Известия»: кредиты на машину стали недоступны более 60% россиян
Более 60% жителей РФ потеряли возможность получить кредит на покупку автомобиля из-за нынешних требований банков. Об этом сообщила газета «Известия», журналисты которой проанализировали данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата) и условия кредитования.

В материале отмечается, что в настоящее время банки одобряют автокредиты только тем заемщикам, которые зарабатывают как минимум вдвое больше среднего ежемесячного платежа по ссуде. Он сейчас составляет 37 тыс. рублей.

«Заемщику необходимо зарабатывать не менее 74 тыс. рублей в месяц», — уточнили авторы статьи.

По данным Росстата, такую заработную плату получают всего около 40% трудоспособного населения страны. В связи с этим 62% россиян не могут претендовать на получение кредита на машину, подсчитали журналисты.

В публикации уточняется, что 21,6% работающих граждан имеют ежемесячный доход от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. Но заявки на автокредиты многих из них не будут одобрены, так как они не проходят по нормативам банков из-за высокой долговой нагрузки и иных критериев оценки платежеспособности.

6 марта директор департамента продаж финансовых услуг ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Дмитрий Мольков в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что досрочное погашение кредита на машину в 2026 году может быть невыгодным для большинства заемщиков. Как сказал эксперт, в ряде случаев рациональнее будет разместить свободные средства на банковском вкладе и получать доход.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, как снизить цены на автомобили.

 
Сотрудники на «коротком поводке». Как компании сговариваются держать низкие зарплаты и не давать вам расти
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

