Зеленский ответил на неудобный вопрос о Трампе

Президент Украины Зеленский предостерег западных лидеров от раскола
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-Би-Си заявил, что у него нет «справедливого ответа» на вопрос, сделали ли действия президента США Дональда Трампа мир более опасным, однако предостерег лидеров стран НАТО от раскола.

«У меня нет справедливого ответа на это. Я стараюсь говорить объективно, а не субъективно. Поэтому я считаю, что любой раскол в НАТО ослабит стороны», — отметил Зеленский.

Президент Украины отметил, что после критических замечаний Трампа в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера политикам надо встретиться и найти точки соприкосновения. При этом Зеленский подчеркнул, что не будет указывать Трампу, что делать.

«Мне бы очень хотелось, чтобы президент Трамп встретился со Стармером и чтобы у них была общая позиция», — сказал он.

Также Зеленский подчеркнул, что, несмотря на конфликт в Иране, «основное внимание должно оставаться на Украине».

Кроме того, в интервью Зеленский отметил, что у него есть «очень плохое предчувствие» по поводу влияние конфликта в Иране на мирные переговоры, и рассказал, что США предлагают провести следующий раунд трехсторонних переговоров на своей территории.

В марте Трамп назвал Зеленского «препятствием» для урегулирования украинского кризиса и отметил, что у украинского лидера теперь «еще меньше карт». После этого Зеленский призвал Трампа не давить на него. Затем Зеленский пожаловался, что Трамп не услышал его сообщения о третьей мировой войне.

