Работодатели испытывают проблемы с поиском подходящих кадров

При большом числе открытых вакансий российские работодатели по-прежнему испытывают трудности с поиском подходящих сотрудников. Об этом «Газете.Ru» сообщили в департаменте организационного развития Роскачества.

«Нынешняя ситуация связана сразу с двумя факторами. Первый — демографический. Спрос на опытных специалистов в возрасте 30–45 лет не может быть полностью закрыт, поскольку на это поколение пришелся спад рождаемости 1990-х годов, а более молодые сотрудники еще только выходят на рынок труда и часто не обладают нужным опытом. Второй фактор — технологические изменения. Компании внедряют новое оборудование и цифровые решения, из-за чего растет потребность в специалистах с компетенциями, которых еще несколько лет назад на рынке практически не было. В результате вакансий становится больше, однако число кандидатов, отвечающих требованиям бизнеса, остается ограниченным», — отметили в Роскачестве.

Там добавили, что практика завышенных требований при сдержанном уровне зарплат действительно получила распространение, но проявляется неравномерно. Прежде всего это заметно в массовых офисных профессиях — в маркетинге, SMM, среди административного персонала и на стартовых позициях в IT, сказали в департаменте. В этих сегментах конкуренция среди соискателей усилилась, поэтому работодатели могут предъявлять более высокие требования и не торопиться с повышением оплаты труда, уточнили в Роскачестве.

В департаменте подчеркнули, что иная картина складывается в дефицитных сферах: в рабочих специальностях, инженерии, производстве и медицине зарплаты продолжают расти, поскольку нехватка кадров напрямую влияет на работу компаний и может тормозить производственные процессы.

Говоря о поведении соискателей, в Роскачестве констатировали, что на рынке труда сейчас скорее наблюдается расслоение, чем единая тенденция: одни кандидаты, особенно в массовых профессиях, вынуждены соглашаться практически на любую работу из-за высокой конкуренции. Другие — прежде всего квалифицированные специалисты — стали заметно более избирательными и ориентируются не только на уровень дохода, но и на карьерные перспективы, условия труда и возможности профессионального развития, добавили в ведомстве.

Наиболее острый кадровый дефицит сейчас наблюдается в рабочих и инженерных специальностях, посетовали в Роскачестве. По словам представителей ведомства, речь идет, в частности, о монтажниках, сварщиках, электромонтажниках, токарях, а также о более узкопрофильных специалистах, например стандартизаторах. Высокий спрос сохраняется и в IT, где работодателям прежде всего нужны опытные разработчики, специалисты по кибербезопасности и искусственному интеллекту, добавили в департаменте. Кроме того, стабильно востребованными остаются врачи узких специальностей и средний медицинский персонал, сказали в ведомстве. При этом в массовых офисных профессиях ситуация противоположная: число претендентов там остается высоким, а найти работу становится все сложнее, резюмировали в Роскачестве.

