Адвокат предупредил, за какие «лайки» и «сохраненки» могут привлечь в 2026 году

В последние годы уголовные дела из-за действий пользователей в социальных сетях действительно стали возбуждать чаще, но эта тенденция пока не носит массовый характер. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил Максим Контуганов, адвокат уголовной практики МКА «Магнетар».

«Чаще всего «всплывает» старый компромат — в поле зрения правоохранителей попадают посты и комментарии, которые «висят» в соцсетях по несколько лет. Зачастую сам пользователь уже не помнит о них. Публикации находят в процессе рандомного мониторинга соцсетей, при проверке аккаунтов человека в рамках другого дела или по жалобам других пользователей», — объяснил он.

По словам адвоката, на практике проблемы обычно возникают по трем причинам.

«Первая и самая распространенная — репосты, посты или сохраненные материалы, которые были признаны экстремистскими или запрещенными уже после опубликования. Вторая — эмоциональные комментарии под публикациями на политические темы. Третья — высказывания на острые социальные темы (национальные, религиозные и тому подобное», — отметил Контуганов.

Адвокат пояснил, что в российском законодательстве нет отдельной нормы, по которой могут привлечь к ответственности за сомнительный репост, лайк или «сохраненку». Ответственность всегда зависит от содержания публикации.

«В зависимости от ситуации применяются, например, статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности), 280.1 УК РФ (призывы к действиям против территориальной целостности страны), 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ), 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства) или 282.4 УК РФ (демонстрация нацистской атрибутики или символики запрещенных организаций)», — подчеркнул эксперт.

В отдельных случаях речь может идти и о статьях 207.1, 207.2 УК РФ — распространение заведомо ложной общественно значимой информации, либо о ст. 207.3 УК РФ, когда сведения в публикации касаются ВС РФ.

«Всем пользователям соцсетей советую не забывать, что с юридической точки зрения репост — это форма распространения информации. Когда вы размещаете на своей странице чужую запись, ссылку, изображение или видео, вы, а не первичный источник публикации, вы доводите эту информацию до новой аудитории, поэтому за свой репост будете отвечать лично. С «сохраненками» — если их могут видеть другие пользователи — работает та же логика», — предупредил адвокат.

С лайками ситуация несколько иная. Сам по себе лайк как правило не считается распространением информации, но иногда его могут засчитать в качестве одобрения запрещенных материалов или высказываний. Как правило, это работает в совокупности с другими действиями пользователя.

«Конечно, для привлечения к уголовной ответственности недостаточно самого по себе факта публикации или репоста. Следствие должно доказать умысел: человек понимал характер размещаемой им информации и сознательно распространял ее. Обычно обстоятельства по таким делам анализируются в совокупности: содержание публикации, ее характер и контекст, комментарии пользователя под чужими постами, общая тематика страницы пользователя, его действия для расширения аудитории», — рассказал он.

Сроки давности по таким делам — отдельный вопрос. Здесь многое зависит от трактовки следствия. Срок могут рассчитать либо с момента размещения записи (то есть с момента нажатия на кнопку «опубликовать»), либо счесть правонарушение длящимся, поскольку пост находится в открытом доступе и его могут видеть другие пользователи. Во втором случае срок отсчитывается с момента удаления поста.

Для преступлений небольшой тяжести срок давности составляет 2 года, средней – 6 лет, тяжких — 10 лет. Тяжкие преступления, как правило, имеют отношение к контенту, связанному с ВС РФ.

«Многие считают, что доступный только друзьям закрытый профиль исключает любые риски, но это не так — приватность профиля ничего не гарантирует. Информация может распространяться через скриншоты, пересылку сообщений или репосты вашего контента другими пользователями. Кроме того, правоохранители могут получить доступ к вашему аккаунту при проверке устройств и переписок подписчиков в рамках уголовного дела, к которому вы не имеете прямого отношения, и вам придется отвечать за свою «запрещенку», — отметил адвокат.

Что можно посоветовать обычному пользователю? Прежде всего не надо паниковать и срочно удалять все из своих соцсетей. В большинстве случаев в этом нет никакой необходимости.

«В то же время проверка старых публикаций и «сохраненок» может оказаться действительно полезной, особенно если они затрагивают социально значимую тематику. Если ваш контент может быть двусмысленно истолкован, лучше всего будет удалить его превентивно. В некоторых соцсетях можно ограничить видимость своей активности — например, скрыть от посетителей страницы список своих «сохраненок» или отметок «нравится», — посоветовал специалист.

Но самый оптимальный способ избежать проблем — «фильтровать» контент: не спешите комментировать, делать репосты или активно реагировать на сомнительные публикации, тогда и риск столкнуться с юридическими проблемами будет минимальным, резюмировал адвокат.

