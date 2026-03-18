Польша требует передать орден Virtuti Militari, выставленный на аукционе Украины
Институт национальной памяти Польши (IPN) выразил возмущение тем, что на украинском аукционе был замечен орден Virtuti Militari (Воинская доблесть). В IPN потребовали передать его Варшаве.

«На одном из украинских интернет-сайтов появилось предложение о продаже военного ордена Virtuti Militari», — говорится в заявлении института.

Уточняется, что знак воинского отличия в награду получил офицер, ставший жертвой НКВД весной 1940 года.

В IPN отметили, что по номеру, который виднеется на ордене, удалось определить того, кому его вручили: это потомок немецких промышленников, капитан Юлиуш Роман Хайнцель — командир эскадрона 16-го Великопольского уланского полка.

В институте памяти призвали владельца Virtuti Militari, который разместил заказ, снять его с аукциона и передать сувенир вольским властям, подчеркнув, что «память о жертвах не может быть предметом торга».

До этого в Госдуме ответили Польше на обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны, напомнив, что именно Варшава категорически отказалась от военного союза между СССР, Великобританией и Францией.

Ранее в Кремле отреагировали на обвинения президента Польши в адрес СССР.

 
Сотрудники на «коротком поводке». Как компании сговариваются держать низкие зарплаты и не давать вам расти
