Главный тренер ЦСКА отказался уходить в отставку

Челестини: я не подам в отставку, не собираюсь опускать руки
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что не собирается подавать в отставку после поражения команды от «Краснодара» в ответном матче полуфинала РПЛ Кубка России. Его слова передает «Чемпионат».

«В отставку я не подам, я не собираюсь опускать руки. У меня много сил, много желания. Ребята работают очень хорошо. Я всегда говорил, что в футболе все меняется. Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть. С «Динамо» — удаление. В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе. Ситуацию можно выправить, если мы будем все вместе», — заявил Челестини.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 4:0. Счет в матче открыл Дуглас Аугусто на 21-й минуте, второй мяч «Краснодара» забил Жоау Батчи на 49-й минуте. На 58-й минуте отличился Джон Кордоба, а через девять минут голом вновь отметился Батчи.

С 45+4-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Матеус Рейс. На 64-й минуте с поля был удален еще один игрок армейцев Мойзес, который получил две желтые карточки за минуту. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Инал Танашев.

Первая встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Таким образом, по сумме двух матчей «Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ. ЦСКА продолжит борьбу в турнире в Пути регионов.

