Захарова обвинила НАТО в проявлении агрессии против России

Агрессия НАТО направлена против Российской Федерации, устремления альянса расширяются. Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в последние годы Россия фиксирует, что эти устремления НАТО расширяются и не только направлены против РФ с западного фланга, но и в «подбрюшье», «в каком-то опоясывающем плане», поскольку речь идет о всей южной части страны и Дальнем Востоке.

В начале Захарова заявила, что НАТО продолжает укреплять и наращивать ядерный потенциал, который может быть направлен против России в потенциальном конфликте. Дипломат уточнила, что речь идет о расширении внутри альянса европейского ядерного компонента в дополнение к уже существующей практике совместных ядерных миссий, осуществляемых с опорой на именно ядерное оружие США.

В конце февраля представитель МИД отметила, что атака американских и израильских войск на Иран показала, какую опасность несла бы база НАТО на Азове.

Ранее в МИД заявили, что Россия будет добиваться решения проблемы расширения НАТО.

 
Сотрудники на «коротком поводке». Как компании сговариваются держать низкие зарплаты и не давать вам расти
