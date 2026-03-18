В России назвали пасхальный кулич маркетинговым инструментом

Пасхальные куличи в России становятся маркетинговым инструментом. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявила трендвотчер Регина Ахметова, комментируя то, что в ресторанах и кондитерских такая выпечка иногда стоит десятки тысяч рублей и выпускается ограниченными партиями.

Эксперт отметила, что при покупке кулича человек покупает не продукт, а эмоции.

«В этом случае бренд просто сегментирует свою аудиторию. То есть бренд знает, на кого он делает этот супердорогой кулич. И, в частности, такие лимитированные изделия, они могут обозначать статус», – пояснила Ахметова.

Кондитер Екатерина Абрамова, в свою очередь, сообщила, что специалисты каждый раз стараются предложить клиентам более интересные варианты куличей, поскольку они хотят получить что-то новое на праздник. При этом цены на авторскую работу не могут быть дешевыми, подчеркнула она.

Пользователи интернета до этого негативно оценили действия певца Филиппа Киркорова, который купил на Пасху кулич за 100 тыс. рублей с дубайским шоколадом. Это расценили как спекуляцию на тему религии. Однако важно учитывать, что речь идет не о представителе церкви, поэтому осуждать исполнителя за покупку дорогого кулича – странно, заявил священник Андрей Лоргус.

