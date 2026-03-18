В России назвали пасхальный кулич маркетинговым инструментом

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Трендвотчер Ахметова назвала пасхальный кулич маркетинговым инструментом
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Пасхальные куличи в России становятся маркетинговым инструментом. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявила трендвотчер Регина Ахметова, комментируя то, что в ресторанах и кондитерских такая выпечка иногда стоит десятки тысяч рублей и выпускается ограниченными партиями.

Эксперт отметила, что при покупке кулича человек покупает не продукт, а эмоции.

«В этом случае бренд просто сегментирует свою аудиторию. То есть бренд знает, на кого он делает этот супердорогой кулич. И, в частности, такие лимитированные изделия, они могут обозначать статус», – пояснила Ахметова.

Кондитер Екатерина Абрамова, в свою очередь, сообщила, что специалисты каждый раз стараются предложить клиентам более интересные варианты куличей, поскольку они хотят получить что-то новое на праздник. При этом цены на авторскую работу не могут быть дешевыми, подчеркнула она.

Пользователи интернета до этого негативно оценили действия певца Филиппа Киркорова, который купил на Пасху кулич за 100 тыс. рублей с дубайским шоколадом. Это расценили как спекуляцию на тему религии. Однако важно учитывать, что речь идет не о представителе церкви, поэтому осуждать исполнителя за покупку дорогого кулича – странно, заявил священник Андрей Лоргус.

Ранее крымские пекари испекли 2-метровый пасхальный кулич весом 70 кг.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!