Хет-трик Кучерова принес «Тампе» победу над «Сиэтлом» в матче НХЛ

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в ночь с 17 на 18 марта на «Клаймэт Пледж-Арене» в Сиэтле и завершилась со счетом 6:2.

В составе «Тампы» шайбы забросили Гейдж Гонсалвес, Никита Кучеров, ассистент Брэндон Хагель; Энтони Чирелли и Брэндон Хагель.

У «Сиэтла» отличились Бобби Макманн и Джаред Макканн.

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил хет-трик и отдал две голевые передачи. Всего в матче он набрал пять очков и вышел на чистое третье место в истории клуба по количеству хет-триков, оформив седьмую трехголевую игру в карьере. В его активе девять матчей с пятью набранными очками — по этому показателю он обошел Евгения Малкина (8) и теперь уступает только Натану Маккиннону (11) и Коннору Макдэвиду (13).

«Тампа-Бэй Лайтнинг» с 86 очками располагается на второй строчке в Атлантическом дивизионе. «Сиэтл Кракен», набрав 71 балл, занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе.

Ранее вратарь Сергей Бобровский установил рекорд по числу матчей в НХЛ.