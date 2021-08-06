Калифорния потребовала 100% вакцинации медицинских работников

Департамент общественного здравоохранения Калифорнии потребовал проведения 100% вакцинации медицинских работников, сообщает CNN.

Два новых приказа ведомства стали ответом на заявление губернатора штата Гэвина Ньюсома, который потребовал либо полной вакцинации калифорнийских медиков, либо еженедельного тестирования на коронавирус.

Первый указ департамента обязал все два миллиона медиков в Калифорнии пройти оба этапа вакцинации от коронавируса. Второй указ обязывает больницы и дома престарелых проверять посетителей на предмет полной вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус.

Введение новых требований объясняется увеличением числа заболевших «дельта»-штаммом коронавируса. Калифорния стала первым штатом, который вводит такие меры для борьбы с пандемией.

Ранее телекомпания CNN уволила трех журналистов за отказ прививаться от коронавируса