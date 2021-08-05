Поставку «Спутника V» в Бразилию отложили из-за ограничений местного регулятора

Поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилию отложили на неопределенный срок из-за ограничений Национального агентства по санитарному надзору [Anvisa]. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора штата Пиауи Уэллингтона Диаса, возглавляющего консорциум северо-восточных штатов страны.

«Соглашение, предусматривавшее покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с новыми ограничениями со стороны Национального агентства по санитарному надзору», — говорится в заявлении Диаса.

Он добавил, что ограничения со стороны Anvisa вызывают сожаления. Диас уточнил, что поставки «Спутника V» в Бразилию отложены до получения разрешения на использование препарата со стороны регулирующих ведомств страны.

Ранее консорциум северо-восточных штатов Бразилии, договорившихся ранее с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V», выразил надежду на то, что использование препарата позволит сдержать распространение в стране дельта-штамма.

В начале июня Anvisa разрешило импорт и ограниченную вакцинацию в Бразилии «Спутником V», которая должна охватывать не более 1% населения штатов, куда препарат будет поставляться.