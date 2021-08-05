Стало известно о состоянии ребенка, которого отец выкинул из окна

Источник рассказал о состоянии ребенка, которого отец выкинул с балкона пятого этажа на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ребенок еще находится в стабильно тяжелом состоянии, но наутро в четверг появилась положительная динамика», — сказал он.

Ранее вблизи жилого дома, расположенного по улице Шумилова в столичном районе Кузьминки, был обнаружен маленький мальчик с травмами, характерными при падении с высоты.

По данным СМИ, что поздним вечером в среду, 4 августа, мужчина 1996 года рождения в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру, где проживает его сын и теща. Между бабушкой ребенка и ее зятем произошла ссора, в результате которой отец выбросил двухлетнего ребенка из окна пятого этажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего. Мужчина был задержан и вызван на допрос.