В России объяснили сложность возвращения западных компаний

Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова заявила в интервью РИА Новости, что возвращение западных компаний на российский рынок будет сложным из-за высокой насыщенности и конкурентности рынка.

По ее словам, если иностранные компании решат вернуться, их присутствие возможно, но позиции, которые они занимали до 2022 года, уже не восстановятся. Российские производители заняли освободившиеся ниши, а продукция вернувшихся компаний, вероятно, будет дороже местной, что также ограничит их конкурентоспособность.

Чекурова отметила, что опыт выхода иностранных компаний на российский рынок 30–35 лет назад, когда рынок был практически «чистым листом», больше не повторится. Сейчас возвращение будет проходить через строгий фильтр, и государство будет учитывать, как компании уходили. Те, кто покинул рынок резко, без сохранения присутствия, получат менее благоприятные условия по сравнению с теми, кто остался и готов развиваться.

Власти РФ неоднократно подчеркивали, что возвращающиеся западные компании не получат преференций и должны будут действовать на конкурентной основе. Президент России поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного ведения бизнеса. Первый вице-премьер Денис Мантуров добавлял, что при отсутствии у иностранных компаний подписанных опционов на обратный выкуп их выход на рынок будет осуществляться с «чистого поля».

