Попавшая в секс-рабство 16-летняя девушка пережила 300 изнасилований за 40 дней

Четверо французов удерживали и принуждали к проституции 16-летнюю девушку
Shutterstock/Motortion Films

Во Франции 16-летняя девушка попала в секс-рабство и подверглась около 300 эпизодам сексуального насилия, сообщает Le Parisien.

В четверг, 18 декабря, перед судом предстали 20‑летняя Клара Г., 24‑летняя Амбре М., 29‑летний Квентин К. и 37‑летний Усман Б. Суд квалифицировал их действия как сутенерство в отношении несовершеннолетней при отягчающих обстоятельствах и признал виновными всех четверых.

По словам потерпевшей, все началось в ночном клубе Bugatti в Бове. Там девушка познакомилась с Амбре, и новая знакомая предложила ей временно пожить у нее.

Когда жертва зашла в квартиру, у нее отобрали телефон, а дверь заперли. Так девушка оказалась в помещении с тремя мужчинами, среди которых были Квентин и Усман, после чего ей сообщили, что отныне она будет заниматься проституцией.

С 27 октября по 6 декабря 2024 года потерпевшую принуждали оказывать сексуальные услуги в квартирах, арендованных через Airbnb в Бове и Амьене. Следователи считают, что за 40 дней ее могли изнасиловать около 300 раз.

В конце концов подростка удалось освободить из секс-рабства. Суд назначил ее мучителям реальные сроки — до шести лет лишения свободы.

Ранее женщина держала мигранта в рабстве, заставляя его заниматься сексом за еду.

