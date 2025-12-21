«Наша книга до конца не прочитана»: Плющенко о разрыве с 14-летней Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в своем Telegram-канале после заявления о прекращении сотрудничества с 14-летней Еленой Костылевой заявил, что спортсменка всегда может с ним связаться.

«Знай, что я всегда тебе помогу во всем и поддержу независимо ни от чего. Я желаю тебе только побед. Ты — очень талантливая и сильная девочка! Мы многое прошли вместе. Более чем уверен, а я обычно редко ошибаюсь, что наша книга с тобой до конца не прочитана, а глава не закончена. Я ставлю в ней многоточие…», — написал он.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

История начала приобретать серьезные обороты летом: в конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

