Турецкий самолет из Москвы не смог приземлиться в Анталье из-за непогоды

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Москва — Анталья, совершил вынужденную посадку в аэропорту Чукурова из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила новостная платформа турецкой гражданской авиации HavaSosyalMedya.

Ранее синоптики предупредили о сильных ливнях, угрозе наводнений и возможном формировании торнадо в Анталье в воскресенье. Согласно сообщению платформы в соцсетях, самолет Airbus A320neo с регистрационным номером TC-NBO, выполнявший рейс Pegasus PC1577, не смог приземлиться в пункте назначения из-за сложной метеообстановки и был направлен на запасной аэродром в Чукурове.

В регионе наблюдались грозовые ливни и кучево-дождевые облака на высоте около 1500 футов, что затруднило посадку самолета в Анталье.

До этого в Саратове совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Минска. На борту лайнера оказались больные пассажиры. Что именно произошло с путешественниками, не уточняется.

Воздушное судно следовало в турецкую Анталью, но из-за недомогания у нескольких пассажиров экипаж принял решение приземлиться в аэропорту «Гагарин». Пилот также запросил скорую помощь по прибытии.

Ранее летевший из Египта в Россию самолет экстренно сел в Турции.