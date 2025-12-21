Китай увеличил поставки мандаринов в Россию до рекордных показателей

Россия в период с января по ноябрь нарастила ввоз китайских мандаринов до рекордных $78 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

По данным агентства, поставки мандаринов из Китая в Россию в 2025 году выросли на 16%. Этот показатель является максимальным за последние десять лет.

При этом в ноябре российский импорт вырос на 6%, что в годовом выражении составляет $22 млн.

До этого врач-диетолог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, что несмотря на то, что мандарины богаты витаминами и ценными микроэлементами, из-за содержащейся в них кислоты они противопоказаны при обострении желудочно-кишечных заболеваний. С осторожностью к фрукту стоит относиться пациентам с диабетом и аллергикам.

15 декабря в пресс-службе Роскачества до этого объяснили, как выбрать хорошие мандарины. Специалисты советуют внимательно оценить внешний вид фруктов, состояние и цвет кожуры, а также вес. Если есть темные пятна и другие повреждения, встречаются участки с измененной структурой — это признаки того, что плоды были либо переморожены, либо испорчены.

