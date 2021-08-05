Путин посетит пострадавшие от пожаров районы

Президент России Владимир Путин 6 августа совершит рабочую поездку в Башкирию и Челябинскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Глава государства осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, после чего проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что пожарные ликвидировали все природные пожары на территории Челябинской области.

Общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области составила порядка 5 тыс. га. Ликвидация возгораний осложняется сильным шквалистым ветром. Пожарным и спасателям удалось спасти 1800 домов. Тем не менее, огонь уничтожил 71 строение, в том числе жилые дома и садовые пристройки. В пунктах временного размещения остаются 179 человек, в том числе 128 детей. Также пострадали 18 жителей, еще одно тело было найдено в лесу.