Посольство США в Эр-Рияде приостановило работу после ночной атаки на него

Дипмиссия США в Эр-Рияде временно прекратила работу после ночной атаки на нее
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде приостановила свою работу и прием граждан после ночной атаки на посольство. Об этом говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

«Представительство США в Саудовской Аравии будет закрыто во вторник, 3 марта», — говорится в пресс-релизе.

Там отметили, что из-за атаки посещение помещений посольства будет временно недоступно. Представители дипмиссии призвали американцев, находящихся в Саудовской Аравии, не покидать безопасные укрытия.

В ночь на 3 марта в дипломатическом квартале Эр-Рияда прогремели два сильных взрыва, на территории посольства США в стране начался пожар. По данным Reuters, пожар был оперативно ликвидирован, а в результате удара никто не пострадал — в здании посольства никого не было.

Американский президент Дональд Трамп после атаки заявил, что ответные меры на атаку посольства США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) также будут ясны в скором времени. Он отметил, что ввод войск на места, скорее всего, не потребуется.

Ранее пожар в посольстве США в Эр-Рияде попал на видео.

 
