Названы любимые караоке-песни россиян

«Все для тебя» и» «Бухгалтер» стали самыми заказываемыми песнями в караоке в России
Телеканал «Россия»

С приходом тепла в весенне-летний интерес к караоке у россиян увеличивается на четверть. Об этом сообщил «Газете.Ru» сервис «КИОН Музыка», который провел исследование караоке-вкусов россиян специально ко Дню патента на микрофон.

Среди почитателей соответствующей музыки больше женщин: 53% против 47%. За последние шесть месяцев (01.09.2025 г. — 28.02.2026 г.) самой востребованной композицией в сегменте русскоязычных песен, пользующихся особым спросом в караоке, стала песня Стаса Михайлова «Все для тебя». Другой любимый трек россиян, «Бухгалтер» в исполнении группы «Комбинация», занял второе место. Бронза — у сингла «Батарейка» коллектива «Жуки».

Далее идет PIZZA с «Оружием» и распавшийся дуэт «#2Маши», записавшие песню «Босая». Шестая строчка рейтинга за «Солнышком» от группы «Демо». За ними — знаковый трек дискотеки 90-х, «Седая ночь» в исполнении Юрия Шатунова. Восьмая и девятая позиции достались «Любэ» с «Конем» и артистке ANNA ASTI с «Царицей». Следом — «Вечно молодой» от рокеров «Смысловые Галлюцинации». 

По соотношению прослушанных песен из караоке-плейлиста на одного пользователя за прошедшие полгода в лидерах Республика Марий Эл. Серебро досталось Тыве. Камчатский край расположился на третьем месте, обогнав Калининградскую область. В топ-5 вошла Новгородская область. Далее идут Вологодская и Мурманская области, а также Республика Хакасия. На девятой позиции Курская область, а за ней — Ульяновская область
.
4 марта 1877 года произошло событие, изменившее подход к звукопередаче — американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал микрофон.

Ранее стало известно, какую музыку слушают россияне разных темпераментов.

 
