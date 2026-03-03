Генсек НАТО призвал не забывать о потребностях Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников не забывать о потребностях Украины на фоне войны США и Израиля с Ираном. Его слова приводит телеканал ARD.

По его словам, конфликт Москвы и Киева должен оставаться в фокусе внимания Североатлантического альянса. Необходимо обеспечить, «чтобы Украина была как можно сильнее в этой борьбе», считает Рютте.

Он выразил надежду, что операция против Ирана не приведет к исчерпанию запасов систем ПВО у США.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа также заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не должен отвлекать внимание международного сообщества от событий на Украине.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский рассказал, как война в Иране повлияла на поставки оружия Украине.