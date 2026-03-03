Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Седокова высказалась о судах по поводу имущества Тиммы: «Работать сложнее, чем подсосаться»

Певица Седокова заявила, что Янис Тимма оставил сыну наследство
Global Look Press

Певица Анна Седокова высказалась о судах по поводу имущества своего бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. Новыми сториз она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она подчеркнула, что зарабатывает деньги собственным трудом, как и ее 21-летняя дочь.

«Да, работать — это намного сложнее, чем подсосаться к кому-нибудь и тянуть из него деньги. Но работа приносит и удовольствие тоже», — написала Седокова.

Тимма, продолжила певица, не оставил сына без наследства — она обратила внимание, что в квартире Тиммы в Латвии сейчас живут и сын, и новый супруг бывшей жены спортсмен. Квартиру же, из-за которой продолжаются суды с его родными, Седоковой не подарили — по словам звезды, она взяла жилье в ипотеку на 20 лет.

Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Накануне адвокат семьи Тиммы сообщила, что после кончины баскетболиста его мать спрашивала про украшения.

Ранее латвийские силовики вызвали на допрос Седокову.

 
Теперь вы знаете
Где отдохнуть, пока на Ближнем Востоке война
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!