Седокова высказалась о судах по поводу имущества Тиммы: «Работать сложнее, чем подсосаться»

Певица Анна Седокова высказалась о судах по поводу имущества своего бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. Новыми сториз она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она подчеркнула, что зарабатывает деньги собственным трудом, как и ее 21-летняя дочь.

«Да, работать — это намного сложнее, чем подсосаться к кому-нибудь и тянуть из него деньги. Но работа приносит и удовольствие тоже», — написала Седокова.

Тимма, продолжила певица, не оставил сына без наследства — она обратила внимание, что в квартире Тиммы в Латвии сейчас живут и сын, и новый супруг бывшей жены спортсмен. Квартиру же, из-за которой продолжаются суды с его родными, Седоковой не подарили — по словам звезды, она взяла жилье в ипотеку на 20 лет.

Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Накануне адвокат семьи Тиммы сообщила, что после кончины баскетболиста его мать спрашивала про украшения.

Ранее латвийские силовики вызвали на допрос Седокову.