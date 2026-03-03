Госдеп распорядился эвакуировать часть персонала посольств США на Ближнем Востоке

США эвакуирует часть персонала своих посольств в Бахрейне, Иордании и Ираке

Государственный департамент предписал эвакуировать неключевой персонал посольств США в Бахрейне, Ираке и Иордании по соображениям безопасности. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте американских диппредставительств.

«2 марта 2026 года Государственный департамент США распорядился, чтобы сотрудники правительства США, не занятые в чрезвычайных ситуациях, покинули Ирак из-за соображений безопасности», — говорится в сообщении на сайте посольства в Ираке.

На сайте посольства в Иордании упоминается, что членам семей госслужащих США также приказано покинуть королевство.

То же сообщение опубликовано на сайте американского диппредставительства в Бахрейне.

Утром 3 марта стало известно, что Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал авиабазу США в Бахрейне.

Также накануне управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах королевства сообщало, что два неизвестных снаряда попали в судно в порту Бахрейна.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что много американских боеприпасов хранится за пределами США.