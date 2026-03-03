Беспилотники атаковали базу США в Ираке

Беспилотники Вооруженных сил Ирана атаковали военную базу США в иракском Эрбиле. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.

«Новая атака беспилотников на военную базу США в Эрбиле», — говорится в сообщении телеканала.

Накануне сообщалось, что Иран начал новую волну атак ракетами и дронами по военным базам США на Ближнем Востоке. Ударам подверглись базы в Дохе, Кувейте, Дубае, Бахрейне и Абу-Даби.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».