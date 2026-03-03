Стало известно, как война в Иране отразится на России

Военный конфликт США и Ирана несет издержки для России. Об этом заявил востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров в интервью «Ленте.ру».

По его словам, конфликт не отвечает интересам России, поскольку Иран – ее очень важный партнер в сфере военно-политического сотрудничества. Востоковед подчеркнул, что в текущих обстоятельствах образ России в Иране неизбежно страдает, поскольку там могут думать, что Москва оказывает недостаточно помощи. Это, в свою очередь, рискует снизить доверие, предупреждает Бочаров.

При этом в краткосрочной перспективе Москва может извлечь выгоду от роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Однако это не перекроет политических издержек, подчеркнул аналитик.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее политолог объяснил атаку США на Иран планами Трампа ослабить Россию и Китай.