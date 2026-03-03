Размер шрифта
В Англии хотят радикально изменить правила футбола

В Англии хотят тренерам дать право на запрос видеопросмотра
Михаил Куравлев/РИА Новости

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерене изменить протокол использования системы видеоповтора, сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководящий орган британского фтубола намерен разрешить тренерам использовать систему VAR по запросу. По задумке авторов инициативы, это позволит снизить количество спорных ситуаций в игре и поможет уменьшить количество пауз, которые возникают из-за текущего регламента использования системы.

Ожидается, что в случае принятия данного нововведения VAR будет использоваться только для фактических решений, таких как офсайд.

Система VAR начала работать в 2018 году на чемпионате мира по футболу в России, на матчах Российской премьер-лиги она внедрена в 2019 году.

19-й тур РПЛ ознаменовался судейскими скандалами. К примеру, в матче «Локомотива» и «Пари Нижнего Новгорода» главный арбитр Рафаэль Шафеев поставил спорный пенальти в ворота «железнодорожников» после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади «железнодорожников». После игры президент РПЛ Александр Алаев выразил недовольство работой судейской бригады и заявил, что ему не хочется, чтобы такие пенальти назначались.

Ранее футболист Павел Мамаев разоблачил лицемерие в спорте.

 
