Политика

Зеленский резко высказался об Орбане из-за нефтепровода «Дружба»

Зеленский иронично назвал Орбана магом из-за его слов о нефтепроводе «Дружба»
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский иронично высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане из-за его слов о состоянии нефтепровода «Дружба», назвав его «магом». Об этом сообщает «РБК-Украина».

«В спутник можно увидеть технические резервуары. Там разорван один большой резервуар. Это то, что можно увидеть. Пульт не увидишь в спутнике. Возможно, Орбан — маг, что он под землей смог увидеть состояние нефтепровода через спутники. Я удивлен, но, тем не менее, все бывает», — сказал Зеленский.

Он также прокомментировал требования Венгрии и Словакии по восстановлению нефтепровода. Глава государства считает, что ценой восстановления «Дружбы» являются «жизни украинцев».

«Кто-то слышал от Орбана или от Фицо, что мы очень благодарны Украине или очень жаль семьи, родных, близких, которые пострадали? Ни одного слова. Кроме того, что мы снова им должны», — заявил Зеленский.

В конце января Украина остановила транзит по «Дружбе», оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после ударов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий Киева Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

Ранее Орбан пообещал «прорвать блокаду» Украины с транзитом нефти по «Дружбе».

 
