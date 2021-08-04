Эксперт заявил о возможном росте числа смертей от COVID-19 из-за призыва ВОЗ

Призыв Всемирной организации здравоохранения к введению моратория на повторную вакцинацию может привести к росту числа смертей от коронавируса. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

«В условиях такой неблагополучной эпидемиологической обстановки, такого эпидемиологического пожара, мы обязаны предлагать повторную вакцинацию», — сказал он.

Токарев выразил уверенность в том, что ВОЗ преследует благие цели, но отметил, что в настоящее время страны должны в первую очередь заботиться о здоровье собственных граждан.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции заявил о необходимости ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября.

По оценкам организации, на сегодняшний день в мире существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу вакцины гораздо меньше людей, чем в более богатых.