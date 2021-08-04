Решение о признании ФБК* экстремистской организацией вступило в силу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о признании экстремистскими организациями ФБК (организация запрещена в России) и ФЗПГ, а также общественное движения «Штабы Навального», сообщает ТАСС.

«Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменения», — огласил постановление судья.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального. При попытке загрузить страницу сайта появляется надпись «Не удалось получить доступ к сайту».

В июне Роскомнадзор потребовал от Google закрыть сайт Навального «Умное голосование».

9 июня Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией. По решению суда она ликвидирована, ее деятельность на территории России запрещена. По мнению надзорного ведомства, ФБК создавал условия для «дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», а его целью было изменение основ конституционного строя, «в том числе с использованием сценария «цветной революции».