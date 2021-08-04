В АТОР предложили восстановить международный туризм, не дожидаясь завершения пандемии

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и к туристическим объединениям ряда стран Европы и Азии с предложениями по восстановлению международного туризма, а также разработке общих стандартов для поездок. Об этом сообщается на сайте АТОР.

По мнению представителей ассоциации, промедление с вопросом о восстановлении международного туризма может негативно сказаться на отрасли в целом.

«Очевидно, что, несмотря на все усилия на всех континентах, ковидный кризис не закончился, пандемия продолжается. Более того, многочисленные заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) позволяют предположить, что COVID-19 с нами надолго. Это уже часть нашей реальности», — отметили в АТОР.

В организации считают, что «люди, имеющие прививку от COVID-19, должны беспрепятственно передвигаться по миру, путешествовать и отдыхать без ограничений, как это было до распространения коронавируса».

Аналогичное предложение АТОР направили в туристические ассоциации Испании, Италии, Великобритании, Китая, Японии, а также других стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин дал три совета россиянам, которые планируют поехать в отпуск в этом году.