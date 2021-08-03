Полиция в Томске проверяет видео порки крапивой связанных голых девушек

Полиция в Томске организовала проверку после появления в интернете видеозаписи, на которой двух связанных девушек мужчины хлещут крапивой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

«По размещенной в сети интернет видеозаписи сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором неизвестные мужчины хлещут двух связанных девушек крапивой, спустив с них штаны. Инцидент якобы произошел в частном дворе в Томске.

До этого в интернете появилось видео с женщиной, которая бьет детей и взрослых людей на улице в Подмосковье. После чего официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что ее отвезли в отдел полиции. В настоящее время правоохранительные органы осуществляют проверку данного инцидента.