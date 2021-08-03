ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где используют «Спутник V»

Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации от коронавируса, выдаваемые в Сан-Марино. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном аккаунте вакцины «Спутник V» в Twitter.

Отмечается, что теперь сертификаты вакцинации республики будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны.

Еврокомиссар Дидье Рейндерс в свою очередь поприветствовал страны, подключающиеся к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. По его словам, Европейская комиссия принимает активные меры по признанию сертификатов, выданных и другими государствами.

Республика Сан-Марино одобрила применение российской противокоронавирусной вакцины «Спутник V» в феврале текущего года.

Ранее в журнале EClinicalMedicine появилась статья, в которой говорилось, что новое исследование показало безопасность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ходе вакцинации в Сан-Марино.

С 4 марта по 8 апреля в Сан-Марино было проведено исследование среди людей, привившихся одним или обоими компонентами «Спутника V». По данным авторов статьи, вакцина хорошо переносится среди лиц старше 60 лет и не вызывает краткосрочные побочные эффекты.