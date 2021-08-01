Вильфанд: в Москве завершается сезон «серебристых облаков»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве завершается сезон «серебристых облаков» — необычного погодного явления, которое за последние годы стало чаще наблюдаться в небе над российской столицей, передает ТАСС.

«В последние годы все чаще серебристые облака появляются. Это связано прежде всего с тем, что антициклон определял погоду долгое время в Москве, а именно при нем такие облака хорошо видны. Суть серебристых облаков такова, что они расположены в мезосфере, на высоте от 80 до 90 километров, туда приникают отдельные и редкие молекулы водяного пара в виде кристаллов», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что синоптики не имеют возможности заранее прогнозировать это погодное явление, однако научились определять его примерный сезон в Москве — с середины мая до начала августа.

«Когда солнце заходит при ясном небе, а оно во время антициклона ясное, происходит отражение от этих кристаллов, и небо будто светится. Свет получается действительно серебристым. Сейчас последние деньки, когда серебристые облака можно увидеть», — пояснил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о теплой погоде в августе.