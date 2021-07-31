В Турцию для тушения пожаров направят авиагруппировку Минобороны и МЧС России

В Турцию для тушения лесных пожаров по запросу Анкары направят сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники. Об этом сообщает МЧС РФ, передает РИА «Новости».

«В РФ обратились власти Турецкой Республики с просьбой оказать помощь в тушении разбушевавшихся лесных пожаров вблизи населенных пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает большое количество граждан РФ», — говорится в сообщении ведомства.

28 июля в турецкой провинции Анталия вспыхнул первый лесной пожар, в дальнейшем огонь охватил Бодрум, Мармарис и другие населенные пункты.

Для тушения пожаров в Турцию были направлены в том числе российские многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200. Президент страны Реджеп Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы зоной бедствия.

Позднее Эрдоган в ходе телефонного разговора поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь в тушении лесных пожаров в его стране.