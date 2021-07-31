Россиянам рассказали о теплой погоде в августе

Температура в августе будет около или выше нормы на всей территории России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА «Новости».

По его словам, жителей юга европейской и азиатской частей России ожидает дефицит осадков. Данные ученого опираются на ежемесячный прогноз Гидрометцентра, который составляется непосредственно перед началом каждого месяца.

Вильфанд уточнил, что температуру выше нормы следует ожидать на севере Красноярского края, в Иркутской и Амурской областях, в Бурятии, Забайкалье, южной части Якутии, в Хабаровском и в Приморском краях. На всей остальной части этого региона температура будет в пределах нормы.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, на севере Средней Сибири и в Якутии, а также в Забайкальском крае и Приморье ожидается избыток осадков.

Ранее Вильфанд рассказал, что на юге Сибири, в большинстве северокавказских республик и на Амуре ожидается опасная погода.