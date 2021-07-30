Япония продлевает режим ЧС в Токио до 31 августа

В Японии, из-за массового распространения коронавируса, режим чрезвычайной ситуации будет введен еще в четырех префектурах, а в Токио и на Окинаве режим ЧС будет продлен до 31 августа, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на министра по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимуру.

Режим ЧС вводится в соседних с Токио префектурах Канагава, Сайтама, Тиба, а также в одном из крупнейших городов Японии, Осаке. В Токио и на Окинаве режим ЧС продлят до 31 августа — ранее планировалось, что режим будет снят 22 августа.

Ранее волонтер Олимпиады в Токио рассказала, как работала по 12 часов, а оплата была как у кассиров в магазинах.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.