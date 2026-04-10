Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В Германии предложили обсудить создание архитектуры безопасности без США

Markus Schreiber/AP

Сопредседатель фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге Зёрен Пельманн предложил обсудить создание новой архитектуры безопасности в Европе без участия США. Своими мыслями он поделился в эфире телеканала NTV.

«Это же миф, когда постоянно твердят, будто русские вот-вот захватят Европу», — сказал Пельманн.

По его мнению, вместо этого стоит обсудить с европейскими партнерами вопросы разоружения и архитектуры безопасности, для чего при определенных обстоятельствах президент США Дональд Трамп «вообще не нужен».

Он также указал, что ЛП отвергает участие Германии в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Как подчеркнул Пельманн, правительству ФРГ следовало бы проявлять больше сдержанности, особенно в действиях, продиктованных военной логикой. Он призвал немецкое правительство к расширению дипломатии.

Пельманн считает, что военное вмешательство Германии в ситуацию в этом регионе — это ошибочный шаг, который приводит не к снижению напряженности, а к дальнейшему обострению обстановки.

«Поэтому Германии не следует участвовать, в частности, в обеспечении безопасности Ормузского пролива военными средствами», — заключил политик.

В феврале турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о роли Турции в обеспечении безопасности Европы и призвал включить страну в существующие механизмы европейской обороны. Эрдоган отметил, что исключение Турции из оборонной архитектуры ЕС противоречит логике и является игнорированием глобальных реалий.

Ранее в Евросоюзе допустили участие в военном конфликте против Ирана.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!