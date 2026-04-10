Политик Пельманн предложил обсудить архитектуру безопасности в Германии без США

Сопредседатель фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге Зёрен Пельманн предложил обсудить создание новой архитектуры безопасности в Европе без участия США. Своими мыслями он поделился в эфире телеканала NTV.

«Это же миф, когда постоянно твердят, будто русские вот-вот захватят Европу», — сказал Пельманн.

По его мнению, вместо этого стоит обсудить с европейскими партнерами вопросы разоружения и архитектуры безопасности, для чего при определенных обстоятельствах президент США Дональд Трамп «вообще не нужен».

Он также указал, что ЛП отвергает участие Германии в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Как подчеркнул Пельманн, правительству ФРГ следовало бы проявлять больше сдержанности, особенно в действиях, продиктованных военной логикой. Он призвал немецкое правительство к расширению дипломатии.

Пельманн считает, что военное вмешательство Германии в ситуацию в этом регионе — это ошибочный шаг, который приводит не к снижению напряженности, а к дальнейшему обострению обстановки.

«Поэтому Германии не следует участвовать, в частности, в обеспечении безопасности Ормузского пролива военными средствами», — заключил политик.

В феврале турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о роли Турции в обеспечении безопасности Европы и призвал включить страну в существующие механизмы европейской обороны. Эрдоган отметил, что исключение Турции из оборонной архитектуры ЕС противоречит логике и является игнорированием глобальных реалий.

Ранее в Евросоюзе допустили участие в военном конфликте против Ирана.