Трамп прокомментировал возможность взимания платы Ираном за проход через Ормузский пролив

Трамп: Ирану не следует взимать плату за проход через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Ирану не следует взимать плату за проход танкеров через Ормузский пролив.

«Лучше бы это было не так. А если это так, им лучше сейчас же прекратить», — считает американский лидер.

До этого Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас, заявил, что проход судов через Ормузский пролив должен осуществляться без какой-либо платы.

8 апреля газета Financial Times сообщила, что Иран требует по $1 в криптовалюте за каждый баррель нефти на борту танкеров, проходящих через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия с США.

Иран вновь заблокировал движение танкеров через Ормузский пролив и готовит «сдерживающий удар» по Израилю из-за нарушения условий перемирия. В Тегеране заявляют, что договоренности с Вашингтоном включали прекращение огня в Ливане, однако армия Израиля продолжила атаки на шиитское движение «Хезболла». В результате в Ливане не выжили более 250 человек, а число пострадавших превысило 1000. В Белом доме считают, что между Соединенными Штатами и Ираном возникло «недопонимание». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В марте президент РФ Владимир Путин заявлял, что добыча нефти, которая завязана на использование пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее в Иране заявили, что США уже нарушили три пункта мирного плана.